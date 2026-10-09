Ripristinato il monumento per le vittime dell'esplosione al mercato rionale

Il monumento è collocato proprio nell'area di via Madonna del Rosario

Gela. E' stato ripristinato il monumento in memoria di Giuseppa Scilio e Tiziana Nicastro, le due donne morte in seguito all'esplosione al mercato di via Madonna del Rosario, risalente a sette anni fa. Il monumento, ieri, era stato divelto. E' stato appurato che quanto accaduto non era da legare a un'azione vandalica ma alle conseguenze di un incidente stradale. Il monumento è collocato proprio nell'area di via Madonna del Rosario. L'amministrazione comunale ha voluto ripristinarlo da subito.