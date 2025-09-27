Riprende distribuzione idrica, Di Stefano: "Ci scusiamo per disagi ma lavori San Leo danno stabilità"
Aggiornamenti sulla distribuzione idrica
Gela. Dal pomeriggio di oggi riprenderà la distribuzione idrica in città. Lo comunica il sindaco Terenziano Di Stefano. Calendario della distribuzione:
• Sabato 27 ottobre (pomeriggio): quartiere Macchitella
• Da stanotte e domenica 28 ottobre: zone Baracche, Caposoprano Basso e Fondo iozza
• Domenica sera e lunedì 29 ottobre: quartieri San Giacomo, Caposoprano Alto e Scavone
• Lunedì 29 ottobre: zona Manfria
"Ci scusiamo per i disagi che la cittadinanza ha dovuto sopportare in questi giorni. L’interruzione si è resa necessaria per il primo dei due inserimenti della nuova condotta di San Leo, un intervento che come amministrazione abbiamo fortemente richiesto e finalmente ottenuto, dopo anni di guasti e rotture che creavano continui problemi. Oggi, compiamo un passo importante per migliorare la qualità del servizio idrico e garantire maggiore continuità nell’erogazione dell’acqua", dice il sindaco.