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Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba

ROMA (ITALPRESS) - Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a L'Avana, come riporta il Corriere della Sera. Per questo motivo il...

A cura di Redazione Redazione
05 settembre 2026 15:00
Rinviato il rientro di Alessandro Di Battista in Italia, è stato operato a Cuba -
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ROMA (ITALPRESS) - Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato operato a L'Avana, come riporta il Corriere della Sera. Per questo motivo il suo trasferimento è stato rimandato a data da destinarsi. Di Battista si trova ricoverato a Cuba dopo un malore. Questa mattina l'associazione da lui fondata, Schierarsi, con una breve nota aveva annunciato il rinvio del suo rientro in Italia che sarebbe dovuto avvenire nel pomeriggio di oggi con un un'aeroambulanza, i cui costi sono coperti dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza prima della partenza.

(ITALPRESS).

-Foto: IPA Agency-

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 05 settembre 2026

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