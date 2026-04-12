Ringhiere rimesse a nuovo nell'area urbana 2, "si rafforza il senso civico"

L'iniziativa del comitato Area Urbana 2 presieduto da Giuseppe Scerra

Gela. Questa mattina si è svolto l’evento “Coloriamo l’Area Urbana 2”, patrocinato dal Comune, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione degli spazi cittadini e alla promozione del decoro urbano. Il presidente della commissione consiliare ambiente, Floriana Cascio, ha espresso il proprio ringraziamento agli organizzatori per l’impegno e la sensibilità dimostrati nella realizzazione dell’evento, sottolineando l’importanza di iniziative che contribuiscono a rendere la città più vivibile, accogliente e sostenibile. Sono state messe a nuovo diverse ringhiere nella zona del quartiere San Giacomo. “Il decoro urbano e la sostenibilità rappresentano valori fondamentali per la nostra comunità. Eventi come questo rafforzano il senso civico e la partecipazione attiva dei cittadini nella cura del territorio", dice Cascio. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione ambientale, volto a promuovere comportamenti responsabili e a favorire una maggiore attenzione verso la tutela degli spazi pubblici. All'iniziativa presente anche il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice, che a sua volta ha ribadito l'importanza di attività che hanno come motore propulsore i cittadini.