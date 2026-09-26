Rinforzo di prospettiva per il Gela Basket: preso il classe 2007 Emanuele Boschiroli

Play-guardia ex Sansebasket Cremona di 187 centimetri nato a Fidenza l'8 gennaio 2007, va a sostituire Samuele Monaco, rientrato in Sardegna.

Gela. Mossa di mercato a sorpresa del Gela Basket, che alla vigilia del primo impegno ufficiale della nuova stagione ufficializza l’arrivo di Emanuele Boschiroli, che si è già aggregato al gruppo squadra in vista della sfida contro la BimBum Rende. Play-guardia ex Sansebasket Cremona di 187 centimetri nato a Fidenza l'8 gennaio 2007, va a sostituire Samuele Monaco, rientrato in Sardegna.

“Giocatore capace di disimpegnarsi sia da playmaker che da guardia, dotato di ottima tecnica individuale, visione di gioco e intensità difensiva, Boschiroli garantisce linfa fresca e risorse preziose nelle rotazioni degli esterni e della cabina di regia - scrive il club all’interno di un comunicato -. L'atleta ha già svolto i primi allenamenti con i compagni al PalaLivatino ed è a disposizione dello staff tecnico per la sfida d'apertura del torneo”.