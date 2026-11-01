Nomine Rinaldi nuovo soprintendente ai beni culturali di Caltanissetta, nomina ufficiale

Alla testa del Parco archeologico rimane invece l'architetto Ennio Turco, allo stesso tempo nominato soprintendente ad Agrigento

Caltanissetta. L’ingegnere Vincenzo Rinaldi è il nuovo soprintendente ai beni culturali e ambientali della provincia di Caltanissetta. Subentra all’architetto Daniela Vullo, che ha diretto la soprintendenza nissena dal 2019 ad oggi e fino al pensionamento ufficiale, datato 31 ottobre. Il decreto di nomina è già stato ufficializzato e l’ingegnere Rinaldi potrà insediarsi nella struttura di Caltanissetta. Rinaldi, ingegnere informatico, ha guidato la soprintendenza di Agrigento dal 2023 e fino a pochi mesi fa, quando è stato richiamato a Palermo con un incarico dirigenziale in assessorato, per l’area dell’innovazione, modernizzazione e gestione dei servizi digitali del dipartimento, incarico che manterrà anche durante il suo servizio a Caltanissetta. Il nuovo soprintendente giunge in un contesto organizzativo segnato da vuoti d'organico notevoli e con siti, soprattutto quelli di Gela, che necessiterebbero di personale e risorse, in attesa della riapertura del museo archeologico, che continua a slittare. Alla testa del Parco archeologico rimane invece l'architetto Ennio Turco, allo stesso tempo nominato soprintendente ad Agrigento.