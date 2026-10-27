Rimasto per anni nell'incuria, parte piano per recupero del centro sportivo "don Puglisi"

Del centro intitolato a don Puglisi rimane poco o nulla e non è mai stato veramente a disposizione del quartiere e della città

Gela. Doveva essere un centro sportivo polivalente in un quartiere popolare come quello di Fondo Iozza. Invece, nel tempo, nonostante l'avvenuta realizzazione, è stato progressivamente abbandonato e vandalizzato. Del centro intitolato a don Puglisi rimane poco o nulla e non è mai stato veramente a disposizione del quartiere e della città. L'amministrazione comunale, dopo quanto fatto per recuperare il PalaCossiga, altra struttura sportiva finita nel degrado e in mano ai vandali (c'è stato l'ottenimento di un finanziamento ministeriale da un milione di euro), ha deciso di avviare un piano di recupero e rifunzionalizzazione del centro polivalente "don Puglisi". Verrà presentata apposita istanza per partecipare a un avviso regionale che stanzia fondi, fino a quattro milioni di euro, proprio per le strutture sportive da recuperare. L'assessore Peppe Di Cristina e il sindaco Terenziano Di Stefano hanno condiviso la volontà di recuperare il centro polivalente e renderlo fruibile, anche per evitare pericololi all'incolumità pubblica, data la condizione attuale. Gli uffici del settore lavori pubblici, coordinati dall'assessore Luigi Di Dio, con il dirigente Antonino Collura, hanno provveduto a individuare il rup interno e il supporto tecnico che si occuperanno dell'iter.