Riforma giustizia, nuovo confronto pubblico: dibattono avvocati e magistrati

Il confronto è previsto per lunedì 16 marzo, dalle ore 18, presso la sala meeting dell'hotel "Erasmus"

Gela. Nuovo confronto pubblico in vista del referendum del 22 e 23 marzo, sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Domani, lunedì 16 marzo, presso la sala meeting dell'hotel “Erasmus”, in via Gianmaria Volontè, dalle ore 18, l'Unione delle Camere Penali italiane, l'Unione giuristi cattolici italiani, l'organismo congressuale forense, l'Associazione italiana giovani avvocati e l'ordine degli avvocati, patrocinano l'iniziativa. Si confronteranno l'avvocato Giacomo Ventura, referente dell'Unione nazionale camere penali per il distretto di Caltanissetta, e il dottor Gaetano Bono, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta e autore del saggio “Riforma Nordio-Quello che c'è da sapere sulla separazione delle carriere e sulla riforma costituzionale”. Modera l'avvocato Emanuele Maganuco, del foro di Gela e già tesoriere dell'Ocf. I saluti saranno portati dal presidente del consiglio dell'ordine, avvocato Mariella Giordano, dall'avvocato Giuseppe Milano (delegato distrettuale Ocf), dall'avvocato Calogero Giardina (presidente Ugci sezione Gela), dall'avvocato Rocco Guarnaccia (presidente della Camera penale Eschilo) e dall'avvocato Pierangelo Vasile (presidente Aiga sezione Gela).