Rifiuti, stretta sulla frazione indifferenziata: "Solo nei mastelli e senza altre tipologie"

Regole più stringenti

Gela. Come abbiamo già riferito, l'amministrazione comunale avvierà una serie di controlli approfonditi sulla frazione indifferenziata. La conferma arriva dal sindaco Di Stefano e dall'assessore Fava. "Sin dal proprio insediamento, quest'amministrazione ha posto grande attenzione al tema della raccolta differenziata, impegnandosi a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una corretta separazione dei rifiuti, fondamentale per il rispetto dell’ambiente e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa. Tuttavia, i controlli effettuati hanno evidenziato che una parte consistente del rifiuto indifferenziato è conferita in maniera errata, poiché molti cittadini utilizzano il giorno dell’indifferenziata per smaltire materiali che dovrebbero invece essere differenziati. Questo comportamento ostacola il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, impedendo la riduzione del Piano Economico Finanziario e, di conseguenza, delle tariffe a carico dei cittadini virtuosi. Per questo motivo, a partire da sabato 25 ottobre verranno effettuati controlli mirati in una prima zona della città da parte di un gruppo di lavoro congiunto formato dal settore ambiente, da Impianti Srr e dalla polizia municipale", fanno sapere sindaco e assessore. Ci saranno accertamenti dettagliati. "Durante le verifiche i rifiuti non conformi alle regole della raccolta indifferenziata non verranno ritirati; i trasgressori saranno sanzionati. Si ricorda, inoltre, che i rifiuti devono essere obbligatoriamente conferiti nei mastelli dedicati. Chi non avesse ancora ritirato i propri mastelli è invitato a farlo con urgenza presso il Ccr di Settefarine, dove il materiale viene distribuito gratuitamente. Non saranno più raccolti i rifiuti non conferiti all’interno dei mastelli e verranno multati i cittadini non in regola. Confidiamo nella collaborazione di tutti per rendere la nostra città più pulita, sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Solo con l’impegno di ciascuno potremo raggiungere risultati concreti e ridurre i costi per l’intera comunità", aggiungono.