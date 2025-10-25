Rifiuti, partiti i controlli sulla frazione indifferenziata

I controlli sono iniziati

Gela. Sono iniziati oggi i controlli sulla frazione indifferenziata conferita per la raccolta rifiuti. Il gruppo operativo comunale e gli operai di Impianti Srr stanno effettuando verifiche in diverse zone della città, per appurare eventuali difformità nei rifiuti che vengono conferiti, spesso di tipologia diversa da quella prevista. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'amministrazione sono a loro volta impegnati negli accertamenti, fondamentali per innalzare la soglia della raccolta differenziata, ridotta notevolmente negli ultimi mesi.