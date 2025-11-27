Rifiuti, nel 2024 Gela "virtuosa" per la differenziata: Regione stanzia oltre 264 mila euro

Il decreto dell'assessorato è stato appena pubblicato

Gela. Il servizio rifiuti, in tutte le sue componenti, dall'impiantistica e fino alle attività di raccolta e smaltimento, in città non smette di essere oggetto di forte attenzione. L'amministrazione comunale, spesso, non si trova a percorrere la stessa linea delle società del ciclo territoriale, Srr4 e la controllata Impianti Srr. Da qualche tempo, in municipio, si lavora a proposte migliorative per il contratto in essere. Inoltre, la percentuale di raccolta differenziata ha ridotto la propria quota e per questa ragione l'amministrazione sta premendo sull'acceleratore dei controlli. Dalla Regione, attraverso l'assessorato all'energia, retto dall'autonomista Francesco Colianni, arriva un riscontro finanziario, per l'anno 2024. Uno stanziamento da 264.715,65 euro. A tanto ammonta il contributo per aver superato la soglia del 60 per cento di raccolta differenziata. Nel 2024, secondo i dati analizzati dagli uffici regionali, la città ha raggiunto il 65,45 per cento di differenziata. Il decreto dell'assessorato è stato appena pubblicato. Il contributo riconosciuto a Gela si inserisce nel fondo da 20 milioni di euro, destinato ai Comuni dell'isola considerati “virtuosi” in tema di raccolta differenziata. Su oltre trecento Comuni, Gela ottiene uno degli stanziamenti più elevati in assoluto.