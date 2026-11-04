Rifiuti, Manzi (Ama) “Con Ucronia miglioriamo la qualità dei servizi a Roma”

RIMINI (ITALPRESS) - "Presentiamo lo stato di avanzamento del nostro sistema Ucronia, che è il gemello digitale di Roma Capitale, attraverso il quale noi governiamo la nostra azienda e ci permette di...

RIMINI (ITALPRESS) - "Presentiamo lo stato di avanzamento del nostro sistema Ucronia, che è il gemello digitale di Roma Capitale, attraverso il quale noi governiamo la nostra azienda e ci permette di migliorare la qualità dei servizi a disposizione dei cittadini. Con Ucronia abbiamo contezza delle esigenze del territorio e dei cittadini contemporaneamente e abbiamo il controllo di quello che effettivamente viene reso ai cittadini stessi". Con queste parole Bruno Manzi, Presidente di Ama, sintetizza la svolta tecnologica della Municipalizzata capitolina nel corso di Ecomondo a Rimini. "Stiamo operando per trasformare un'azienda di logistica in un'azienda del ciclo dei rifiuti attraverso la realizzazione e il completamento degli impianti legati al ciclo dei rifiuti differenziati, la parte umido e la parte plastica e carta", aggiunge Manzi, tracciando la rotta verso la completa autonomia della Capitale, che produce oltre 1,7 milioni di tonnellate di scarti all'anno. "A fine 2026 saranno completati gli impianti e nel 2027 diventeranno operativi permettendo a Roma Capitale, insieme al termovalorizzatore, di gestire la quasi totalità dei rifiuti realizzati a Roma. Il termovalorizzatore ne gestirà 600.000, i quattro impianti ne gestiranno 100.000 l'uno. Questo permetterà alla città di misurarsi sul tema dei rifiuti in modo più concreto e l'obiettivo è non trasferire più rifiuti fuori dal territorio di Roma Capitale", conclude Manzi.

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