Riesi, pesa ancora oggi non utilizzabile: opposizione, "uno spreco, interpellanza all'Ars"

Il Comune di Riesi ha ottenuto nel 2024 un finanziamento regionale di 49.000 euro per la realizzazione dell'impianto

Riesi. I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Riesi intervengono sulla vicenda della pesa pubblica, "un’opera che doveva rappresentare un servizio per il territorio e che si sta invece rivelando un monumento all'approssimazione e alla cattiva gestione amministrativa", spiegano. Il Comune di Riesi ha ottenuto nel 2024 un finanziamento regionale di 49.000 euro per la realizzazione dell'impianto. Il decreto di finanziamento parlava chiaro: l'opera doveva essere pronta, collaudata e rendicontata entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Tuttavia, nonostante la pesa sia stata fisicamente installata, di fatto non è mai entrata in funzione ed è tuttora inutilizzabile. A distanza di quasi due anni, oltre ai fondi erogati dalla Regione, il Comune ha dovuto impegnare ulteriori circa 90.000 euro delle casse comunali per interventi di messa in sicurezza, detrito e asfaltatura. "Questa ingente e ulteriore spesa è la prova provata che l’amministrazione ha scelto un’area fin dall'inizio del tutto inidonea a ospitare la struttura. A rendere la vicenda ancora più paradossale sono state le recenti dichiarazioni dello stesso primo cittadino. In un video diffuso sui social per rispondere a un consigliere di opposizione, il sindaco ha infatti ammesso che l’amministrazione sta provvedendo soltanto adesso a delimitare l’area di proprietà comunale, in quanto alcune particelle di terreno non erano mai state espropriate. Ci chiediamo come sia possibile avviare e realizzare un’opera pubblica senza aver prima neppure verificato la legittima titolarità dei suoli. Fa quasi sorridere notare come sia ormai da oltre un anno che il sindaco e gli esponenti della sua giunta ripetano sui social e in ogni contesto pubblico che la pesa verrà inaugurata a breve. La cruda verità, sotto gli occhi di tutta la cittadinanza, è che questa pesa, per come è stata pensata e progettata, non potrà mai essere fruibile in maniera ottimale ed è da definirsi a tutti gli effetti come un imperdonabile spreco di denaro pubblico. Trattandosi di fondi della Regione Siciliana gestiti in modo superficiale ed efficiente solo sulla carta, i consiglieri di opposizione annunciano che presenteranno un'interpellanza formale all'assessorato regionale competente tramite i deputati all'Ars, affinché si faccia piena luce sull'impiego di queste risorse e sul rispetto dei termini previsti dal finanziamento", fanno sapere dall'opposizione.