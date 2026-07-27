Riesi, il commissario Confcommercio incontra il sindaco Sardella

Le attività sul territorio

Riesi. Si è svolto oggi l'incontro tra il commissario di Riesi di Confcommercio En-CL, Carlo Varchi, e l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Salvatore Sardella. All'incontro era presente anche l'assessore delegato allo Sviluppo Economico Enrico Riggio. Nella riunione, di oggi si sono trattati vari argomenti, come quelli relativi ai servizi che eroga Confcomercio in tutto il territorio nazionale come attività formative per i commercianti: corsi alimentaristi (primo rilascio o rinnovo), sicurezza del lavoro, corsi abilitanti, corso di primo soccorso ed altri percorsi utili alle attività che si desidera intraprendere, soprattutto, per la prima volta. Confcommercio, inoltre, ha già un operatore che più volte è presente, a Riesi, e in altri piccoli comuni, nella persona di Leonardo Di Carlo che, attraverso vari incontri, forma i commercianti già iscritti presso la nostra associazione datoriale. "L'azione mira, pertanto, attraverso la lunga esperienza nel settore, a formare una nuova classe dirigente o consolidare quella attuale in modo tale di arrivare alle nuove sfide supportati dalle amministrazioni comunali, sempre attente e vicine ai propri cittadini, che vogliono essere protagonisti nel settore commerciale con competenza e professionalità. Il sindaco e l'assessore si sono resi disponibili di supportare le varie attività che verranno intraprese nell'esclusivo interesse di far crescere, in maniera incisiva, il territorio costruendo un filo diretto con l'esperienza storica di Confcomercio", dice Carlo Varchi, commissario Riesi-Mazzarino-Butera, consigliere interprovinciale En-Cl.