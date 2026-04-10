Riduzione temporanea dei posti in medicina, in ospedale difficoltà a collocare i pazienti

Una situazione che da medicina interna è stata comunicata ufficialmente alla direzione sanitaria del nosocomio di Caposoprano

Gela. La coperta continua a essere corta all'ospedale Vittorio Emanuele. Nelle scorse ore, già al pronto soccorso, si è registrato un sovraccarico di pazienti che non hanno trovato collocazione, al punto che il personale del 118 si è visto impossibilitato ad operare con i casi in arrivo dalle ambulanze. Un imbuto che si lega, tra gli altri aspetti, a una provvisoria riduzione dei posti letto nel reparto di medicina, a causa della necessità di isolare alcuni pazienti per i quali è stata riscontrata la presenza di un batterio alle vie respiratorie. Una situazione che da medicina interna è stata comunicata ufficialmente alla direzione sanitaria del nosocomio di Caposoprano. Nel reparto sono inoltre in corso lavori di ristrutturazione. Condizioni che hanno indotto a richiedere una rimodulazione dei ricoveri o comunque una diversa distruzione dei pazienti. Soluzioni alternative che però si fa fatica a mettere in campo.