Rette dei servizi sociali, ANCI Sicilia a Regione “Coprire i maggiori costi”

Lo hanno detto Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia e Mario Emanuele Alvano, segretario generale, nel corso dell'audizione che si è tenuta in VI Commissione all'Assemblea regionale siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – “Sosteniamo pienamente l’adeguamento delle tariffe ai costi effettivi dei servizi socio-assistenziali, a partire da quelli del personale”. Lo hanno detto Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia e Mario Emanuele Alvano, segretario generale, nel corso dell’audizione che si è tenuta in VI Commissione all’Assemblea regionale siciliana, con la partecipazione delle principali organizzazioni rappresentative delle cooperative sociali. Anci Sicilia ha espresso pieno sostegno all’adeguamento delle tariffe dei servizi socio-assistenziali e ha chiesto alla Regione di stanziare le risorse necessarie a coprire i maggiori oneri per i Comuni.

“I bilanci comunali sono già gravati da spese fisse e incomprimibili, che non lasciano margine per sostenere maggiori oneri. Per questo l’aggiornamento delle rette deve andare di pari passo con la copertura regionale, così da garantire la continuità e la qualità dell’assistenza alle persone e alle famiglie – hanno aggiunto -. Chiediamo al Governo regionale e all’Assemblea di assumersi la responsabilità di finanziare l’adeguamento delle rette”. “È una scelta politica necessaria per evitare inutili contenziosi tra gli enti locali e le cooperative sociali, che svolgono servizi fondamentali per il sistema pubblico di assistenza. Senza un intervento della Regione, il rischio è che a pagare il prezzo siano le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative e i cittadini che ogni giorno contano su questi servizi”, ha concluso il presidente Amenta.

– foto di repertorio Anci Sicilia –

(ITALPRESS).