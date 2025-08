Rete ospedaliera, riprende la discussione in commissione Ars: sindaco non esclude il ricorso al Tar

A Palermo, si è già tenuta, davanti all'Ars, una seduta di consiglio comunale, aperta al territorio, in segno di protesta contro i tagli alla sanità locale

Gela. Mercoledì riprende la discussione all'Ars sulla nuova rete ospedaliera, giunta alla terza bozza. L'assessore regionale Faraoni si confronterà con i parlamentari della commissione sanità. Per il "Vittorio Emanuele", secondo l'amministrazione, non ci sono novità sostanziali, con la perdita di posti letto. Il sindaco Di Stefano, se arrivasse l'approvazione di questo piano, non esclude il ricorso al Tar. In settimana, il parlamentare FdI Salvatore Scuvera, che sta partecipando attivamente ai lavori in commissione, ha invece parlato di miglioramenti nella terza bozza e di garanzia di tutti i servizi essenziali, dalla Breast Unit all'Utin. A Palermo, si è già tenuta, davanti all'Ars, una seduta di consiglio comunale, aperta al territorio, in segno di protesta contro i tagli alla sanità locale.