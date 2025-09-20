Rete ospedaliera, Lorefice: "Schifani colpisce la città, gravissima assenza centrodestra"

Lorefice contesta le scelte del governo Schifani e del centrodestra locale

Gela. Lo ha spiegato ieri, come abbiamo riportato, nel corso della riunione del tavolo permanente sulla sanità, e lo conferma anche oggi. La Regione, secondo il senatore M5s Pietro Lorefice, sta danneggiando e penalizzando la città, con tagli indiscriminati. "La nuova rete ospedaliera varata dal governo Schifani è un colpo durissimo per la città e per il diritto alla salute dei cittadini, ancora una volta sacrificati sull’altare di logiche clientelari e di potere", dice. Il senatore non trascura l'assenza totale del centrodestra, ieri non presente alla riunione in municipio. "Gravissima e inaccettabile l’assenza al tavolo tecnico convocato dal sindaco degli esponenti di centrodestra, che hanno confermato di non interessarsi minimamente alla città e ai cittadini. Il Movimento cinquestelle continuerà a battersi senza sconti per difendere la sanità pubblica e impedire che venga smantellata da scelte scellerate e prive di umanità”, conclude.

In foto il senatore Pietro Lorefice