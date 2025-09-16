Quotidiano di Gela

Rete ospedaliera, Lorefice: "È scandalosa, uno schiaffo a danno della città"

La maggioranza del sindaco Di Stefano e lo stesso primo cittadino hanno nuovamente contestato la linea del governo regionale sulla nuova rete ospedaliera

A cura di Redazione Redazione
16 settembre 2025 10:14
Rete ospedaliera, Lorefice: "È scandalosa, uno schiaffo a danno della città" -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Come abbiamo riferito, in settimana riprende il tavolo permanente sulla vicenda sanità. La maggioranza del sindaco Di Stefano e lo stesso primo cittadino hanno nuovamente contestato la linea del governo regionale sulla nuova rete ospedaliera, che penalizza la città. Il senatore M5s Pietro Lorefice ribadisce il concetto. "Schifani e la sua giunta hanno deciso ancora una volta di calare dall’alto provvedimenti che incidono pesantemente sulla vita dei cittadini, senza alcun confronto con i territori. La nuova rete ospedaliera approvata dal governo regionale è l’ennesimo schiaffo alla città e all’intera comunità siciliana. È scandaloso che, mentre si rafforzano reparti in altre province, al "Vittorio Emanuele" si continui a tagliare e a negare servizi essenziali. Si parla di ridimensionamenti proprio dove la sanità è già in crisi: niente Utin, niente Emodinamica, mentre a Caltanissetta si moltiplicano doppioni e promozioni di reparti. È evidente un disegno preciso: depotenziare Gela per premiare gli amici. Ricordo che Gela è area Sin, un territorio che dovrebbe essere tutelato e sostenuto per i gravi impatti sanitari legati all’inquinamento. Invece il governo regionale sceglie di ignorare i bisogni della città e di mortificare ancora una volta il diritto alla salute dei gelesi. Come Movimento cinquestelle non staremo a guardare. Ci opporremo con forza a questa rete ospedaliera ingiusta e miope, e sosterremo il sindaco, l’amministrazione e i cittadini in tutte le azioni politiche necessarie. La salute non può essere svenduta in nome di logiche clientelari e di potere. Schifani la smetta di giocare con la vita dei siciliani: Gela non si piega e noi non faremo un passo indietro", spiega il senatore in una nota.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela