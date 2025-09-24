Rete ospedaliera, liberali certi: "Nessun taglio, lavoro dei deputati che contano Mancuso e Scuvera"

Per i liberali non ci sarà nessun depotenziamento

Gela. Niente tagli e servizi garantiti mentre l'amministrazione comunale paga la mancata concertazione con i deputati del territorio "che contano", ovvero il forzista Mancuso e il meloniano Scuvera. Per i liberali, la sintesi della rete ospedaliera, passata ieri in commissione salute dell'Ars, sta proprio in questi punti determinanti. "La commissione sanità dell'Ars ha approvato la bozza di riordino della rete ospedaliera regionale varata con tanta professionalità e scrupolosa conoscenza dall’assessore regionale Daniela Faraoni, non senza l’interlocuzione fondamentale dei parlamentari di centrodestra della nostra provincia, Mancuso e Scuvera. Ora passerà alla giunta di governo e una volta approvata sarà inviata al ministero della salute per eventuali ma sicuramente improbabili osservazioni. L’amministrazione comunale demopentastellata, priva della necessaria autorevolezza, se avesse interloquito senza alcuna strumentalizzazione con i parlamentari che contano, Mancuso e Scuvera, probabilmente avrebbe potuto ottenere di più di quanto avuto. Ripresi i posti letto per la neurologia con l’avvertenza di una riorganizzazione che preveda la Stroke Unit; l’Utin sarà attivata a Gela così come a Caltanissetta; accellerazione dei lavori dei cantieri per quanto riguarda la seminintensiva e la Casa di Comunità; fari puntati con benevolenza dal management Asp di Caltanissetta su indicazione dei parlamentari di centrodestra e dei loro consiglieri tecnici, sulla Brest Unit e sull’Oncologia e sui reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia. Potenziamento dei poliambulatori di diabetologia e dermatologia, nuovo endorsement con la medicina territoriale e suo inevitabile potenziamento. Sicuri, come siamo, che solo attraverso il territorio si può arrivare a un serio riordino della medicina d’urgenza e del pronto soccorso. Questo e’ l’impegno dei parlamentari di centrodestra Mancuso e Scuvera, non le mancette all’amministrazione per fare ballare i gelesi", fanno sapere i dirigenti Pli. Per i liberali, bisognerebbe accendere i riflettori sull'eliipista di Brucazzi, che la Regione non è riuscita a sbloccare, quanto ai lavori di adeguamento, passando poi la competenza all'ente comunale. "Piuttosto, saremmo curiosi di conoscere la motivazione che porta l’amministrazione demopentastellata a non volere, con caparbietà, utilizzare le somme e tutto quanto organizzato per l’elisoccorso. Si faccia spiegare il sindaco dal suo consulente medico, nominato qualche giorno fa, quale importanza decisiva per la salvezza di un paziente possa rappresentare il pronto utilizzo dell’elisoccorso. Altro che posti letto perduti. I consiglieri di centrodestra dovrebbero presentare una bella interrogazione, servirebbe a farci spiegare lo stato dei fatti che riguarda l’elisoccorso. Altro che posti letto perduti. In conclusione, ci aspettiamo che, varata la nuova rete ospedaliera, ci sia una ventata di ottimismo che debba pervadere medici, paramedici e professionalità varie. Possano scegliere la nostra città e il nostro ospedale per un serio rilancio", concludono i liberali.