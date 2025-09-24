Rete ospedaliera, dem: "Silenzio complice dal centrodestra, al sit-in insieme al sindaco"

I dem contro il piano regionale

Gela. Le forze di opposizione al governo regionale del presidente Schifani, ieri in commissione salute all'Ars, si sono schierate conto il piano ospedaliero, alla fine passato con il voto compatto del centrodestra. I dem ribadiscono la loro posizione. "Il Partito Democratico respinge la proposta della nuova rete ospedaliera redatta dall'assessore regionale alla sanità approvata a maggioranza dalla commissione regionale con il voto favorevole dei partiti del centrodestra, contrario tutto il centrosinistra. L'amministrazione comunale ha avanzato alla commissione propri emendamenti per il tramite dell'onorevole Giovanni Burtone, come quelli dell'attivazione dell'Utin in città ferma da quattrordici anni, l'apertura dell'emodinamica, il riconoscimento del territorio come zona Sin a seguito delle conseguenze negative in materia ambientale e sulla salute umana per le attività dell'industria pesante. Non dovrebbe essere possibile nessuna riduzione di posti letto, bisogna rendere operativi circa cento posti letto a fronte dei 240 assegnati solo sulla carta. Dopo il parere della commissione sanità la nuova rete ospedaliera andrà all'esame della giunta regionale per la sua approvazione e trasmissione al ministero e la sua definitiva approvazione. A riguardo si hanno fondati timori che con la proposta di un'altra Utin a Caltanissetta il ministero possa autorizzare solo quest'ultima. In questa politica sanitaria ai danni di Gela rientra l'aver promosso nell'ospedale di Caltanissetta la radioterapia da unità semplice a complessa, nonostante Gela abbia purtroppo indici di malattie oncologiche superiori a quelli del capoluogo di provincia. Si registra il complice silenzio della deputazione provinciale dei partiti di Forza Italia e di Fratelli D'Italia. Il Partito Democratico difende con forza, in raccordo con i propri riferimenti regionali, il miglioramento e il consolidamento del nostro ospedale. Lavoriamo per l'auspicata nascita del nuovo grande ospedale a Ponte Olivo, con i fondi di sviluppo e coesione gestiti dalla Regione Sicilia", fanno sapere dalla segreteria. I dem saranno al sit-in di domani. "Facciamo appello alla città, alle sue forze politiche e sociali, alle scuole, al mondo del volontariato, per aderire il più possibile al sit-in davanti all'ospedale per la difesa dello stesso e per una migliore sanita nel territorio, con in testa il sindaco Terenziano Di Stefano", concludono i dirigenti del partito.