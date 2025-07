Rete ospedaliera, Cascio: "Azione comune per evitare i tagli"

Il presidente della commissione consiliare Floriana Cascio chiede a tutta la politica di "muoversi all'unisono"

Gela. Come abbiamo riportato, domani riprende la discussione in commissione sanità all'Ars, per la rete ospedaliera che a oggi taglia posti letto nella struttura del "Vittorio Emanuele". Il presidente della commissione consiliare Floriana Cascio chiede a tutta la politica di "muoversi all'unisono". "Condivido il concetto che non bisogna fare in fretta ma occorre fare bene. Le esigenze del nostro territorio, in riferimento al piano sanitario regionale, sono contenute nell'atto di indirizzo votato e trasmesso alla commissione regionale sanità. Come presidente della commissione consiliare sanità - dice - sottolineo l'esigenza di muoversi all'unisono fuori dalle logiche di partito, poiché la sanità non deve avere prerogative di appartenenza politica". L'esponente civica si rivede nella linea del sindaco Di Stefano, sul tema. "Sostengo la linea del sindaco, per interloquire con tutti i soggetti istituzionali e politici. Siamo pronti a qualsiasi azione al fine di tutelare il nostro territorio", conclude.