Rete ospedaliera, Biundo: "È una proposta non ancora definitiva, FI difenderà la città"

Gela. La disamina della rete ospedaliera definita dalla Regione inizia a preoccupare anche esponenti dell'area di centrodestra. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti ha aperto il fronte critico verso i tagli ai posti letto dettati per i nosocomi di Gela e appunto Niscemi. "Bisogna partire dal presupposto che si tratta di una proposta non ancora definitiva - spiega il vicepresidente del civico consesso Antonino Biundo di Forza Italia - va valutata e penso che l'assessore regionale lo farà con precisione. Però, se dovesse trattarsi effettivamente di una riduzione dei posti letto, allora Forza Italia sarà sempre con la città, indipendentemente dalle appartenenze politiche". Biundo non sembra condizionato dalla collocazione. "La nostra sanità ha bisogno di un rafforzamento, in termini di personale e reparti - aggiunge - l'Asp e la Regione si muovono in questa direzione. Però, se dovessero concretizzarsi tagli, Forza Italia sarà la prima a difendere la città". Giovedì, è in programma una conferenza dei sindaci, proprio per trattare i contenuti della rete ospedaliera.