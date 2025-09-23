Rete ospedaliera, amministrazione punta a risoluzione: parlamentari in commissione

Il dibattito in commissione è in corso, in attesa del voto dei parlamentari. L'attuale rete ospedaliera fissa una riduzione di posti letto per l'ospedale "Vittorio Emanuele"

Gela. Potrebbe essere la giornata del voto, in commissione salute all'Ars, per la nuova rete ospedaliera che ha generato un netto dissenso da parte dell'amministrazione comunale. Questa mattina, una delegazione istituzionale, con il sindaco Terenziano Di Stefano, ha raggiunto l'Ars, in attesa di interlocuzioni proprio con la commissione presieduta dal deputato leghista Giuseppe Laccoto. Non ci sarà un'audizione per l'amministrazione comunale, dato che la commissione sta andando avanti nella disamina del piano regionale, che verrà probabilmente votato senza apportare mutamenti. L'amministrazione cerca di aprire lo spazio a miglioramenti attraverso una risoluzione, da far presentare a uno dei parlamentari della commissione. Tra gli obiettivi, l'emodinamica e l'Utin, mai partita. Della risoluzione e del suo contenuto il governo Schifani dovrebbe poi prendere contezza, al momento del varo finale. Sicuramente, l'attuale rete ospedaliera fissa una riduzione di posti letto per l'ospedale "Vittorio Emanuele", almeno dieci in meno. I numeri si sono susseguiti nel corso dei mesi così come le bozze del piano, sostenuto dal governo Schifani e dall'assessore Daniela Faraoni, più volte sentita in commissione. Il dibattito è attualmente in corso, in attesa del voto dei parlamentari.