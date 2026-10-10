Rete formativa, Scuvera: "Attivata in tutti i presidi ospedalieri della provincia"

L'attivazione della rete formativa, dopo mesi, anche al Vittorio Emanuele

Gela. Come abbiamo riferito, è stato siglato l’accordo tra l’Asp e l’Università di Catania per l’accreditamento nella rete formativa universitaria di tutti i presidi ospedalieri della provincia e di tutti i reparti. "Il collegamento tra formazione universitaria e attività ospedaliera è un percorso che abbiamo già avviato nel reparto di anestesia e rianimazione del Vittorio Emanuele di Gela. Abbiamo visto che ha funzionato e, sulla base di questa esperienza, abbiamo proposto di estenderlo agli altri reparti e a tutti i presidi ospedalieri della provincia. La firma dell’accordo tra l’Asp di Caltanissetta e l’Università di Catania va in questa direzione. L’intesa coinvolge il Vittorio Emanuele di Gela, il Sant’Elia di Caltanissetta, il Suor Cecilia Basarocco di Niscemi, il Santo Stefano di Mazzarino, il Maddalena Raimondi di San Cataldo e il Maria Immacolata Longo di Mussomeli. In una fase segnata dalla carenza di medici, la presenza degli specializzandi, nel rispetto delle modalità e delle responsabilità previste dai rispettivi percorsi formativi, può contribuire a sostenere l’attività dei reparti e favorire il futuro reclutamento di personale. È un lavoro portato avanti dal governo regionale guidato da Renato Schifani e dall’assessore alla salute Marcello Caruso, in sinergia con la direzione strategica dell’Asp e con l’Università di Catania. In questo confronto ho portato l’esperienza maturata a Gela e la proposta di estenderla all’intera provincia, mantenendo un’interlocuzione costante sulle esigenze dei nostri ospedali. Seguirò l’attuazione dell’intesa e i successivi atti esecutivi che disciplineranno le attività formative e i tirocini, proseguendo il confronto con l’Asp e con l’Università di Catania. L’obiettivo è dare continuità a questo percorso, affinché la collaborazione universitaria possa tradursi in un sostegno ai reparti e in migliori servizi per i cittadini", spiega in una nota il parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera. La rete formativa, che permette l'impiego di medici specializzandi nei reparti, in un nosocomio come il Vittorio Emanuele, in costante carenza di personale medico, più volte è stata chiesta, nei mesi della vertenza sanità, dall'amministrazione comunale.