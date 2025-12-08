Rete fognaria Manfria, verifica Ati per avvio cantieri: Di Stefano valuterà scelta manager

Di Stefano vuole non solo dare il via definitivo ai cantieri per la rete fognaria ma approfondire ulteriori aspetti nella governance dell'Ati

Gela. Sui lavori per la rete fognaria di Manfria, con un primo stralcio finanziato e affidato, l'amministrazione comunale ha insistito per mesi, fino alla conclusione di un iter, anche questa volta non proprio semplice da definire. In settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano, presidente dell'Assemblea territoriale idrica, farà il punto della situazione, a seguito della consegna dei lavori. I cantieri dovranno partire a stretto giro e l'azienda aggiudicataria sta svolgendo le attività preliminari. Di Stefano, in sede Ati, valuterà pure attraverso un tavolo con Caltaqua. Dopo la conclusione degli interventi per la rete idrica, a Manfria si dovrà procedere con il sistema fognario, un'attività che si pone in continuazione con quella per il collettore e per il potenziamento del depuratore di Macchitella. A Manfria, sia la rete idrica sia quella fognaria sono attese da anni. Con l'avvento di Di Stefano alla guida dell'Ati si potrà avere un riscontro diretto, dopo che la procedura fu finalizzata, in gran parte, durante la presidenza del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Sulla rete idrica e sul sistema fognario della frazione balneare, nel tempo, sono spesso intervenuti istituzionalmente i dem, seguendo peraltro l'azione già condotta, a livello associazionistico, dal consigliere comunale e provinciale Antonio Cuvato. Di Stefano vuole non solo dare il via definitivo ai cantieri per la rete fognaria ma approfondire ulteriori aspetti nella governance dell'Ati. E' in stallo, ormai da tempo, la procedura per la nomina del direttore generale dell'Assemblea territoriale idrica. Il manager è necessario per un maggiore coordinamento degli investimenti infrastrutturali. Il nuovo corso Ati dovrà decidere se dare seguito alla procedura che era già stata attivata oppure se ripartire ex novo, con una fase di selezione delle candidature. L'unico professionista ad aver ricoperto questo incarico, a oggi, è stato l'architetto Antonino Collura, dirigente del Comune di Gela, che svolse il ruolo di manager Ati durante la presidenza Conti. Davanti all'Assemblea idrica, infine, si pongono temi non secondari, compreso quello dell'impiantistica per la depurazione delle aree industriali del territorio, con in testa quella di contrada Brucazzi. C'è certamente l'esigenza di rafforzare la struttura Ati, con nuovi innesti tecnici e amministrativi.