Rete fognaria Manfria, al via le prime attività per i cantieri nella frazione balneare

Gli slittamenti non sono mancati, dato che le attività erano previste, quanto all'avvio, già dallo scorso anno

Gela. La scorsa settimana è stata emessa l'ordinanza comunale necessaria a regolare la viabilità nelle aree della frazione di Manfria, interessate dagli interventi per la nuova rete fognaria. Proprio a seguito di questo adempimento, da lunedì prossimo dovrebbero partire le prime attività di cantiere nella frazione balneare. La rete fognaria, finanziata per un primo stralcio, quello che tocca direttamente il cuore della zona, è attesa da anni e si aggiungerà, a lavori ultimati, a quella idrica, finalizzata negli scorsi mesi, a conclusione dei relativi cantieri. Proprio la prossima settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme all'assessore Giuseppe Fava, che ha seguito le procedure, e al manager di Caltaqua Andrea Gallè, sarà a Manfria per monitorare l'inizio degli interventi. La rete fognaria è un'opera che soprattutto i dem hanno messo al centro delle iniziative programmatiche e istituzionali. Gli slittamenti non sono mancati, dato che le attività erano previste, quanto all'avvio, già dallo scorso anno. Finalizzare il progetto, con Ati e Caltaqua, darà un tassello in più al sistema fognario e di depurazione del territorio, così da sanare le infrazioni che pesano sulla Regione. Per anni, l'associazione “Viviamo Manfria”, allora guidata da Antonio Cuvato, attuale consigliere comunale e provinciale del Pd, è stata in prima fila sia per pervenire alla realizzazione della rete idrica sia per quanto riguarda quella fognaria. Lo stesso Cuvato, costantemente, si rapporta sul tema sia con il sindaco sia con l'assessore Fava.