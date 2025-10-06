"Rete civica importante per territorio", Sammito: "Bilancio decisivo, centrodestra? Sostengo sindaco"

Più volte, è stato avvicinato a “Una Buona Idea” e all'area civica del sindaco Di Stefano. Fino a oggi, non c'è stata però un'ufficializzazione vera e propria

Gela. Ormai è piuttosto acclarato che il sindaco Terenziano Di Stefano, sulla scia dell'esito elettorale dello scorso anno, gode di sostegni fuori dagli schieramenti ufficiali. Ci sono esponenti, tradizionalmente collocati nel centrodestra, che scelsero di supportarlo e non cambiano idea neanche adesso. Non c'è solo il posizionamento dell'Mpa, entità politica di maggioranza in Regione e in Provincia, con il centrodestra, ma parte attiva nel “modello Gela” del primo cittadino. Arrivano da partiti ed esperienze di centrodestra pure l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e l'ex consigliere comunale e candidato a sindaco Salvatore Scerra. Entrambi hanno appoggiato Di Stefano nella fase del ballottaggio e non lo nascondono. I contatti non sono stati interrotti e questo è un aspetto decisamente confermato. “Penso che quest'esperienza civica del gruppo del sindaco, che adesso sta diventando una rete territoriale – dice l'ex presidente Sammito – possa essere assolutamente positiva soprattutto se saranno portate avanti le priorità del territorio. Io stesso sono stato eletto, per due volte, con liste civiche. Normalmente, sono legate alle sole tornate elettorali, per le amministrative. Se questa rete in construzione avrà la forza di andare avanti e di stare sullo stesso scenario dei partiti, ritengo possa essere un'importante evoluzione, che avrà il mio appoggio”. Più volte, è stato avvicinato a “Una Buona Idea” e all'area civica del sindaco Di Stefano. Fino a oggi, non c'è stata però un'ufficializzazione vera e propria. Per Sammito, che arriva dal periodo dell'amministrazione Greco, quanto fatto fino a oggi dall'attuale sindaco ha connotati da non sottovalutare. “Macchitella lab che può portare la formazione universitaria in città è un ottimo risultato per la nostra città – aggiunge – spero inoltre che il bilancio stabilmente riequilibrato possa vedere la luce entro fine anno. Lo considero un altro passo da non sottovalutare. Darebbe maggiori possibilità di manovra all'ente e agli assessorati, dopo un anno e mezzo di governo”. L'ex presidente del civico consesso, alle amministrative, fu tra i fautori di “Alleanza per Gela”, già in quel frangente fortemente distante dal modus operandi del centrodestra ufficiale, contestato proprio attraverso il sostegno alla candidatura a sindaco di Scerra. A maggior ragione, oggi non si riconosce affatto nell'area nella quale si è mosso per una lunga fase della sua attività politica. “Il tavolo del centrodestra? Non è una questione che mi riguarda – conclude – mentirei a me stesso. Un anno fa, ho fatto una scelta, sostenere Di Stefano e il suo governo cittadino. Penso sia giusto continuare a farlo. I contatti con il sindaco ci sono sempre, ma da cittadino che magari dà qualche consiglio. Lo stesso vale con Scerra. Ci sono rapporti di amicizia che si sono consolidati nel tempo, indipendentemente da possibili sviluppi politici”.

In foto l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito