Resta alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, scontri e morti al confine

09 dicembre 2025 08:39
Italia
ROMA (ITALPRESS) - Ancora alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, dove da due giorni sono riprese le ostilità lungo i confini.

Uccisi sei civili cambogiani in una provincia di confine e tre soldati tailandesi, con scambi di accuse su quali dei due paesi abbia violato il cessate il fuoco mediato dal presidente Usa Donald Trump e siglato a ottobre.

Cambogia e Thailandia confinano per 800 chilometri. Lungo il confine, diversi templi nelle aree contese.

