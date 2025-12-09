Resta alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, scontri e morti al confine
A cura di Redazione
09 dicembre 2025 08:39
ROMA (ITALPRESS) - Ancora alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, dove da due giorni sono riprese le ostilità lungo i confini.
Uccisi sei civili cambogiani in una provincia di confine e tre soldati tailandesi, con scambi di accuse su quali dei due paesi abbia violato il cessate il fuoco mediato dal presidente Usa Donald Trump e siglato a ottobre.
Cambogia e Thailandia confinano per 800 chilometri. Lungo il confine, diversi templi nelle aree contese.
