Relitto "Gela II", Cavallo: "Avvio dell'iter grazie all'attenzione del governo regionale"

La Regione ha avviato una fase di indagine di mercato per individuare l'azienda specializzata che se ne occuperà

Gela. L'avvio dell'iter per gli interventi di restauro e riassemblaggio del relitto “Gela II” viene ritenuto molto importante dal gruppo locale di Fratelli d'Italia, come spiega il consigliere comunale Sara Cavallo. “Dopo oltre trent’anni di attesa, la città potrà finalmente vedere concretizzato un progetto di straordinaria importanza culturale, il restauro e l’assemblaggio del relitto “Gela II”, imbarcazione del V secolo a.C. rinvenuta al largo della costa gelese. La Regione Siciliana ha infatti stanziato 853 mila euro destinati a questo intervento, che rappresenta un passaggio decisivo verso la nascita del Museo del Mare. Il risultato è frutto dell’attenzione del governo regionale e, in particolare, dell’impegno dell’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Scarpinato, che con la collaborazione della Soprintendenza del Mare e della direzione del Parco Archeologico di Gela sta portando avanti, nonostante le difficoltà e la carenza di personale, un lavoro costante e concreto per restituire alla città un patrimonio unico. Parallelamente, è in programma anche la ristrutturazione del Museo Archeologico di Gela, ulteriore tassello di un percorso volto a rafforzare l’offerta culturale e a valorizzare l’identità storica della città. Si tratta di piccoli ma significativi passi che vanno nella direzione di rilanciare Gela attraverso il proprio patrimonio archeologico, restituendo centralità ad una comunità che merita di veder riconosciuta la propria storia. L’affluenza crescente di visitatori al “museo a cielo aperto” della città conferma che investire nella cultura significa investire in sviluppo, turismo e futuro. Il Governo regionale continuerà a sostenere con determinazione questo percorso, affinché Gela possa finalmente riappropriarsi della sua memoria e trasformarla in una risorsa viva”, spiega in una nota Cavallo.