Relazione sindaco, pieno sostegno M5s: "C'è anche nostra azione politica"

"Tanto è stato fatto ma c'è ancora tanto da fare per rinnovare la città da un punto di vista culturale ed economico", dice Castellana

Gela. La relazione annuale del sindaco Terenziano Di Stefano, della quale abbiamo riferito, riporta il pieno sostegno del gruppo del Movimento cinquestelle, come specifica il capogruppo consiliare Francesco Castellana. "La relazione del sindaco è un attestato di operosità amministrativa e di concretezza politica verso la città e verso tutti i cittadini che reagiscono con entusiasmo a questa nuova visione rinnovatrice ma anche nei confronti di quei cittadini scettici che sicuramente da qui a breve cambieranno atteggiamento verso le resistenze conservatrici. Il Movimento appone alla relazione del sindaco il sigillo del totale soddisfacimento, considerato che questa analisi programmatica è il frutto anche della nostra azione politica e amministrativa. Tanto è stato fatto ma c'è ancora tanto da fare per rinnovare la città da un punto di vista culturale ed economico. Occorre sopratutto cambiare gli atteggianti della comunità mettendo al primo posto il paradigma della legalità, della correttezza e del rispetto del bene comune. In questo modo potremo compiere la vera rivoluzione copernicana già in atto", dice Castellana.