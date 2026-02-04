Regolamento sponsorizzazioni, dopo le traversie di maggioranza arriva l'ok dell'aula consiliare

L'atto è stato approvato, in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, in aula anche per “testare” la sua maggioranza, la scorsa settimana piuttosto in ordine sparso, proprio quando c'era da trattare il regolamento

Gela. Dopo un “prologo” durato per due sedute, con qualche battuta d'arresto da parte della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, in serata è arrivata l'approvazione del regolamento sulle sponsorizzazioni. Questa volta, gli alleati del primo cittadino si sono dimostrati piuttosto compatti, senza defezioni particolari. C'è stato il sì anche al capitolo emendamenti, illustrato dalla dem Lorena Alabiso. Pure l'opposizione presente non ha posto veti. L'atto è stato approvato, in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, in aula anche per “testare” la sua maggioranza, la scorsa settimana piuttosto in ordine sparso, proprio quando c'era da trattare il regolamento.