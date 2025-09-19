Quotidiano di Gela

Regione, si è dimesso l’assessore all’agricoltura Salvatore Barbagallo

E' quanto si legge in una nota della Regione Siciliana

A cura di Redazione Redazione
19 settembre 2025 14:41
Regione, si è dimesso l’assessore all’agricoltura Salvatore Barbagallo -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

Il presidente Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, a Palermo, ha espresso gratitudine “per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato”, sottolineando “l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni”.

– foto d’archivio xo5/Italpress –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela