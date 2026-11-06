Regione e politica "Regione ha lavorato male, ora mi aspetto misure per la città", Di Stefano: "Mpa? Ci dia un supporto concreto"

Dall'Ars si aspetta più attenzione per la città, proprio con misure che possano incidere

Gela. Ieri, abbiamo riferito delle proposte che il gruppo regionale del Movimento cinquestelle intende portare in sede di discussione della legge finanziaria di fine anno, all'Ars. Un pacchetto di misure, dal reddito di cittadinanza siciliano e fino al diritto alla casa e a una sanità più a portata dei pazienti, che chiaramente dovrà passare dal vaglio soprattutto della maggioranza del governo Schifani. Il sindaco Terenziano Di Stefano, come abbiamo riportato negli scorsi giorni, dall'Ars si aspetta più attenzione per la città, proprio con misure che possano incidere, compresa quella per la regolarizzazione degli occupanti Iacp. Più in generale, il suo sguardo è molto critico. "Fino a oggi non c'è stato niente dalla Regione o quasi - sottolinea - mi aspetto molta più attenzione per una sanità locale in sofferenza ma anche per la ripresa dei lotti locali della Gela-Siracusa. Il fatto che ci sia un avanzo, secondo me, significa che fino a oggi si è lavorato male, malissimo. Non c'è stata capacità di spesa da parte della Regione. Quello che chiediamo non è un favore, sono tutti fondi che ci spettano". Abbiamo riferito, inoltre, dei capitoli ancora quasi del tutto vuoti per le royalties dovute al Comune rispetto all'estrazione di gas dai campi a mare "Argo-Cassiopea". Il monito del sindaco è anche politico. "Mi aspetto un supporto in sede regionale da tutti gli alleati - sottolinea - l'Mpa? È normale che anche dagli autonomisti mi aspetto qualcosa di concreto. Perché se le misure saranno ancora una volta solo per Enna o Catania, allora dovrò rivedere le mie valutazioni anche per quanto riguarda il contesto cittadino". Quella dell'Mpa, che è nella maggioranza regionale del governo Schifani e schiera soprattutto l'assessore all'energia Francesco Colianni, è una posizione decisamente differente rispetto agli altri alleati del sindaco in città, che stanno invece all'opposizione della giunta regionale. In giornata, proprio gli autonomisti attendono il sindaco Di Stefano all'incontro previsto in città, in presenza dell'ex governatore Raffaele Lombardo.