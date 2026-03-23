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Referendum sulla giustizia, vince il No

ROMA (ITALPRESS) - Ha vinto il No al referendum sulla riforma della giustizia. Quando sul sito Eligendo del Viminale sono disponibili i dati di 51.020 su 61.533 sezioni, il No è al 54,01%, il Sì al 45...

A cura di Redazione Redazione
23 marzo 2026 16:05
Referendum sulla giustizia, vince il No -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Ha vinto il No al referendum sulla riforma della giustizia. Quando sul sito Eligendo del Viminale sono disponibili i dati di 51.020 su 61.533 sezioni, il No è al 54,01%, il Sì al 45,99%.

E' del 58,93% l'affluenza, quando sono disponibili 61.528 sezioni su 61.533.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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