Referendum riforma giustizia, alle ore 19 in città il dato dei votanti è al 20,92%

Il dato rilevato alle ore 19

Gela. Al riscontro delle ore 19, per il referendum sulla riforma della giustizia, il dato di affluenza alle urne in città è in rialzo. E' stata toccata la soglia del 20,92 per cento. In provincia, la media è del 24,41 per cento. A Caltanissetta, si registra il 30,46 per cento. La vetta massima è a Sutera, alle 19 l'affluenza è al 40,09 per cento. In Sicilia, alle ore 19, il dato è al 28,79 per cento.