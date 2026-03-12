Referendum, Meloni “Con la separazione delle carriere avviciniamo Italia a Ue”

MILANO (ITALPRESS) - Il governo viene accusato "di derivailliberale, questo non torna perchè la separazione delle carriereè in vigore in 21 dei 27 paesi Ue. O sono tutti scivolati versola deriva illib...

MILANO (ITALPRESS) - Il governo viene accusato "di deriva

illiberale, questo non torna perchè la separazione delle carriere

è in vigore in 21 dei 27 paesi Ue. O sono tutti scivolati verso

la deriva illiberale o sono tutti avanti e noi siamo rimasti

indietro. Ci accusano di essere anti europeisti ma ci attaccano se vogliamo avvicinare l'Italia al resto d'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento sul referendum

della giustizia al Teatro Franco Parenti di Milano, promosso dai

gruppi parlamentari di Fdi di Camera e Senato.

"Non facciamo questa riforma perchè ce l'abbiamo con qualcuno, qui nessuno ha in mente di liberarci della magistratura. Quello che noi abbiamo in mente è sistemare quello che non funziona, anche per i magistrati, ma soprattutto per i cittadini, perchè quello che non funziona lo pagano gli italiani. Noi a loro abbiamo promesso una nazione migliore", ha spiegato la presidente del Consiglio.

"La riforma della giustizia è sostenuta con convinzione da tantissimi magistrati, perchè serve a restituire alla magistratura quel prestigio umiliato da logiche correntiste e

restituire ai cittadini la fiducia nella giustizia", ha aggiunto.

"Questo referendum è un'occasione straordinaria, non dovete voltarvi dall'altra parte, non stavolta, non restate a casa, vi riguarda tutti. Noi ce la stiamo mettendo tutta per modernizzare questo Paese però questa volta non ce la facciamo da soli, abbiamo bisogno di voi - ha proseguito Meloni -. Perchè quel segno, quella croce sul si, è più di una croce sul foglio, è l'idea del Paese in cui crediamo, il futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli. Insieme possiamo aprire una pagina nuova per la giustizia italiana, per la nostra nazione. Quando gli italiani decidono di scrivere il proprio futuro non c'è niente che li possa fermare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'evento sul referendum della giustizia al Teatro Franco Parenti di Milano, promosso dai gruppi parlamentari di Fdi di Camera e Senato. "Votate no contro la Meloni? Intanto non c'è nessuna possibilità che io mi dimetta, voglio arrivare alla fine della legislatura - ha aggiunto poi la premier -. Voglio farmi giudicare sul complesso del mio lavoro: quindi se non amate questo governo ma vi piace la riforma potete votare si. Avrete comunque occasione di mandare a casa questo governo alle prossime politiche, intanto però avrete una giustizia riformata e più moderna". Questa riforma "non serve al governo, serve a tutti i cittadini, anche quelli che non votano e non mi detestano", ha concluso.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).