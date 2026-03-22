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Referendum, Mattarella ha votato a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato per il referendum sulla giustizia questa mattina a Palermo, nel seggio all’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi, in via Mario Rutelli. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS).

A cura di Redazione Redazione
22 marzo 2026 18:43
Referendum, Mattarella ha votato a Palermo -
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PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato per il referendum sulla giustizia questa mattina a Palermo, nel seggio all’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi, in via Mario Rutelli.

-Foto IPA Agency-
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