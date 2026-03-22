Referendum, alle 12 l’affluenza sfiora il 15%
ROMA (ITALPRESS) - E' del 14,92% l'affluenza alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Questo il dato definitivo riferito sul sito del Viminale (61.533 sezioni su 61.533)...
A cura di Redazione
22 marzo 2026 14:55
ROMA (ITALPRESS) - E' del 14,92% l'affluenza alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Questo il dato definitivo riferito sul sito del Viminale (61.533 sezioni su 61.533).
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