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Referendum, alle 12 l’affluenza sfiora il 15%

ROMA (ITALPRESS) - E' del 14,92% l'affluenza alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Questo il dato definitivo riferito sul sito del Viminale (61.533 sezioni su 61.533)...

A cura di Redazione Redazione
22 marzo 2026 14:55
Referendum, alle 12 l’affluenza sfiora il 15% -
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ROMA (ITALPRESS) - E' del 14,92% l'affluenza alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Questo il dato definitivo riferito sul sito del Viminale (61.533 sezioni su 61.533).

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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