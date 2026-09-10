Real Gela, ufficiale il ripescaggio in Promozione

L’ufficialità è arrivata oggi e a comunicarlo è stato lo stesso sodalizio biancazzurro attraverso un post pubblicato sui propri canali social.

Gela. Il Real Gela è stato ufficialmente ripescato in Promozione. Nuovo capitolo nella storia del club locale, che è stato inserito nel girone D e sarà ai nastri di partenza del torneo per la prima volta nella sua storia. L’ufficialità è arrivata oggi e a comunicarlo è stato lo stesso sodalizio biancazzurro attraverso un post pubblicato sui propri canali social.

A guidare il Real Gela nel nuovo campionato sarà Angelo Gaccione, mentre l’organico è formato quasi esclusivamente da atleti locali. Tra questi, molte vecchie conoscenze del Gela Calcio che vantano anche diverse esperienze di rilievo, anche in categorie superiori.