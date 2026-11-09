PROMOZIONE Real Gela, non basta il gol di Caci: a Mazzarrone vince il Qal’At

In casa Real Gela, la vittoria manca dallo scorso 14 ottobre: nel prossimo weekend, Spadaro e compagni avranno la prima chance di riscatto al cospetto dell’Atletico Megara.

Gela. Elio Nigido stende il Real Gela con una doppietta e infligge la seconda sconfitta consecutiva ai biancazzurri: agli uomini di Angelo Gaccione non basta la rete di Patrick Caci, che a Mazzarrone trova la terza rete del suo campionato di Promozione al cospetto del Qal'At.

In casa Real Gela, la vittoria in campionato manca dallo scorso 14 ottobre: nel prossimo weekend, Pizzardi e compagni avranno la prima opportunità di riscatto al cospetto dell’Atletico Megara dopo il 2-1 rimediato ieri. Fondamentale ritrovare i tre punti per muovere la classifica e per allontanare la zona playout, distante una sola lunghezza.