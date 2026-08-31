Razza “Ottimi i dati sul turismo a Milazzo, bene il buon governo dei territori”

Lo dichiara Ruggero Razza, deputato al Parlamento europeo, commentando i dati sulla crescita dei flussi turistici nella città del Capo

PALERMO (ITALPRESS) – “I dati sul turismo a Milazzo non rappresentano soltanto una bella notizia per la città. Sono la conferma di qualcosa di più importante: quando una comunità individua la propria vocazione, la politica crea le condizioni per valorizzarla e pubblico e privato lavorano nella stessa direzione, i risultati arrivano e si misurano”. Lo dichiara Ruggero Razza, deputato al Parlamento europeo, commentando i dati sulla crescita dei flussi turistici nella città del Capo.

“Proprio in questi giorni il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha ricordato che la Sicilia è la regione del Mezzogiorno con il maggior numero di presenze turistiche e che nel 2026 gli arrivi sono cresciuti del 3,3%, con tutti gli indicatori positivi e alcuni risultati definiti dallo stesso ministro “eccezionali”. È un dato che deve renderci orgogliosi, perché dimostra quanto sia cambiata la capacità della Sicilia di competere sul mercato turistico nazionale e internazionale”.

“Dentro questa Sicilia che cresce, Milazzo corre velocemente. Tra il 2023 e il 2025 le presenze sono aumentate del 55%, gli arrivi del 40% e la permanenza media è cresciuta del 17%, passando da 1,95 a 2,28 pernottamenti. Numeri che assumono ancora più valore perché riguardano una città che per troppo tempo è stata considerata soltanto il punto di partenza per raggiungere le Eolie e che oggi, invece, sta conquistando una propria identità turistica”. “Non è accaduto per caso. È il risultato di una visione politica e amministrativa, del lavoro degli operatori economici, dei dipendenti comunali e di una comunità che ha saputo credere nelle proprie potenzialità. Per questo desidero complimentarmi con il sindaco Midili e la sua giunta. Avanti così!” conclude.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).