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Rapinò una farmacia a Catania armato di taglierino, un arresto

E' stato arrestato, per rapina aggravata, l'uomo che, il 26 aprile scorso, all'interno di una farmacia di San Giovanni Galermo, a Catania, aveva minacciato con un taglierino due dipendenti

A cura di Redazione Redazione
09 agosto 2026 11:53
Rapinò una farmacia a Catania armato di taglierino, un arresto -
Sicilia
Cronaca
Italpress
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CATANIA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato, per rapina aggravata, l’uomo che, il 26 aprile scorso, all’interno di una farmacia di San Giovanni Galermo, a Catania, aveva minacciato con un taglierino due dipendenti, impossessandosi della somma di 900 euro, prelevata dal registratore di cassa. Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, al termine dell’esame delle videoriprese dell’esercizio e di alcune attività commerciali limitrofe, sono riusciti ad individuare la vettura e poi ad identificarlo, nonostante al momento della rapina indossasse un vistoso cappello.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Fact Check

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Fonte:

Verificato il: 09 agosto 2026

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