Rapicavoli: "Centrodestra scippa la città con la rete ospedaliera"

Gela. I gruppi progressisti sono decisamente guardinghi nei riguardi di un centrodestra che ieri, in commissione salute dell'Ars, si è schierato a sostegno della rete ospedaliera regionale, che decurta numericamente i posti letto dell'ospedale "Vittorio Emanuele". I cinquestelle, così come il Pd, hanno bocciato il piano del governo Schifani. "Ieri, il nuovo piano regionale per la rete ospedaliera ha ottenuto il parere favorevole presso la commissione sanità all’Ars. Il sì dei partiti di centrodestra ha confermato i tagli previsti per il nostro ospedale e per quelli della nostra provincia. Il M5s - spiega il referente territoriale Filippo Rapicavoli - ha presentato le osservazioni portate avanti dal Sindaco Terenziano Di Stefano e da tutta l’amministrazione comunale. Abbiamo votato no a questa rete ospedaliera, perché segue solo interessi politici e logiche di partito. Noi non ci fermiamo con la nostra battaglia a difesa della sanità pubblica gelese. Il sistema, come diciamo da tempo, va riformato perché è davanti agli occhi di tutti che così non funziona. È inammissibile che a pagarne le spese siano gli ospedali periferici come quello di Gela e che a distanza di pochi chilometri si prevedano reparti doppione. Tutti i sindaci siciliani devono ribellarsi a questa rete ospedaliera e al declino della sanità pubblica regionale. Ribadiamo che la sanità pubblica regionale deve seguire le esigenze dei cittadini e non altre logiche". Rapicavoli conferma l'appoggio alle iniziative dell'amministrazione comunale. "Il M5s, nella sua interezza, con il gruppo territoriale, i consiglieri comunali, gli assessori i parlamentari regionali e nazionali, appoggerà in tutte le azioni possibili il sindaco affinché questo nuovo scippo , voluto e votato da tutte le forze del centrodestra, non si porti a compimento", conclude Rapicavoli che chiaramente non fa differenze nel fronte della maggioranza regionale, compreso l'Mpa.

In foto Rapicavoli e il parlamentare Ars Nuccio Di Paola