Raissa Fraglica, da Bangkok alla Sicilian Fashon Week

Da Gela a Bangkok, Raissa Fraglica conquista il titolo mondiale WBC Élite. Dopo i sacrifici e il sostegno della città, domani sarà ospite d’onore alla Sicilian Fashion Week.

Gela. Dalla fatica degli allenamenti al palcoscenico internazionale, fino alla conquista del titolo mondiale. Raissa Fraglica è campionessa mondiale WBC Élite e, con la sua vittoria, porta ancora una volta il nome di Gela oltre i confini della Sicilia. L’atleta gelese è stata tra le protagoniste assolute dell’Amazing World Festival di Bangkok, una prestigiosa competizione che ha riunito ben 1.173 atleti provenienti da diverse realtà sportive. Una sfida importante, affrontata da Raissa con la determinazione che ha contraddistinto il suo percorso e che oggi le permette di festeggiare un risultato straordinario.

Dietro questa medaglia, però, non c’è soltanto il talento. C’è una storia fatta di sacrifici, allenamenti, rinunce e anche difficoltà economiche. Un percorso tortuoso, nel quale Raissa ha dovuto spesso combattere non soltanto sul ring, ma anche per riuscire ad avere le risorse necessarie per poter partecipare alle competizioni più importanti.

Per Raissa la sfida non finisce a Bangkok. Domani sarà infatti ospite d’onore alla Sicilian Fashion Week, in un appuntamento nel quale moda e sport si incontreranno, due mondi apparentemente lontani ma accomunati dalla capacità di raccontare personalità, carattere e identità. Sarà proprio l’energia esplosiva di Raissa Fraglica a fare da ponte tra questi due universi: da una parte la disciplina e la determinazione dell’atleta, dall’altra l’eleganza, la creatività e la capacità di esprimere se stessi attraverso la moda.

Una passerella diversa da quella alla quale è abituata, ma sulla quale Raissa porterà lo stesso ingrediente che l’ha accompagnata fino al titolo mondiale: la voglia di non arrendersi mai.