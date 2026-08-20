Schianto stradale a Letojanni, morto imprenditore: indagato giovane gelese

La procura di Messina ha aperto un'indagine. Il ventiseienne gelese era alla guida di un'Audi A3, pare intestata a una società

Messina. Un incidente stradale, avvenuto la scorsa settimana a Letojanni in provincia di Messina, ha avuto conseguenze tragiche con il decesso dell'imprenditore trentanovenne Vincenzo Merenda, che era in sella a una Vespa, insieme alla compagna, rimasta ferita. Per questi fatti, con l'accusa di omicidio stradale, è indagato un giovane gelese, ventiseienne. Era alla guida dell'Audi A3 che avrebbe impattato con lo scooter, in sella al quale c'erano Merenda e la compagna. Per l'imprenditore, originario di Taormina e che viveva nella frazione di Treppitello, non c'è stato nulla da fare. La procura di Messina ha aperto un'indagine e in giornata è stato affidato l'incarico tecnico per gli accertamenti autoptici sul corpo della vittima. A carico del ventiseienne gelese non risultano misure restrittive ma è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza di tracce di sostanze stupefacenti o di alcol. E' indagato a piede libero. L'auto e lo scooter sono stati sequestrati per consentire ulteriori accertamenti. Merenda era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale, avendo fondato uno studio di produzione per la creazione di animazione 2d, destinata alle applicazioni e ai videogiochi, con sedi proprio a Taormina e in Francia. Pare che la vettura condotta dal gelese sia intestata a una società. Domani sono previsti i funerali della vittima.