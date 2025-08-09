Radioterapia, tardano gli interventi di ripristino dopo il danneggiamento

Manchevolezze che vanno sanate in una struttura fondamentale per i pazienti ma che risente dell'assenza di interventi di manutenzione

Gela. Oltre un mese fa, una delle cabine elettriche a supporto della radioterapia, a Ospizio Marino, è stata danneggiata. Da allora, non c'è stato alcun ripristino. Spetta ad Asp procedere ma fino a questo momento non c'è stata l'attività necessaria. Inoltre, come fatto rilevare anche dai tecnici, una parte della recinzione limitrofa è divelta. Pure in questo caso, non si è proceduto al ripristino. Manchevolezze che vanno sanate in una struttura fondamentale per i pazienti ma che risente dell'assenza di interventi di manutenzione.