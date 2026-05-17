Racconti popolari, magia e antiche credenze: tra i vicoli del centro "A Fattucchiera"

Non si tratta del classico escape room chiuso dentro quattro mura ma di un percorso narrativo dal vivo

Gela. “Escape on the Road”, è un’esperienza immersiva tra vicoli, enigmi e racconti ambientati nel cuore della città. Non si tratta del classico escape room chiuso dentro quattro mura ma di un percorso narrativo dal vivo: i partecipanti diventano parte della storia, muovendosi tra strade, personaggi, indizi e ambientazioni ispirate alle leggende e alle storie siciliane. Il primo episodio è “A Fattucchiera”, tratto da un racconto presente nella raccolta “A Terra da Truvatura”. Una storia oscura, ambientata nella Sicilia di fine ottocento, tra magia popolare, ossessioni e antiche credenze. L’obiettivo è creare un format culturale e turistico innovativo, capace di unire storytelling, teatro immersivo, gioco ed esperienza territoriale. L’evento si terrà il 22 maggio e i posti saranno limitati. Il costo è di 20 euro a persona.