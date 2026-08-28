Questa sera la veglia ecumenica di preghiera per la sanità pubblica

Un momento di unità e riflessione, dunque, per affidare alla preghiera le difficoltà dell’ospedale Vittorio Emanuele e chiedere una sanità pubblica più dignitosa e vicina ai cittadini.

Gela. Una preghiera corale per la sanità pubblica e per il bene della città. È in programma questa sera alle ore 20, nella Parrocchia San Giacomo di Gela, la Veglia ecumenica di preghiera promossa insieme alle Chiese Evangeliche cittadine.

A presiedere il momento di preghiera sarà monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. L’iniziativa nasce in un momento particolarmente delicato per la sanità gelese e vuole rappresentare un segno di vicinanza e di impegno della comunità cristiana.



Sono invitati a partecipare il clero, le parrocchie e le realtà parrocchiali della città, insieme ai nove Comitati di Quartiere. Il messaggio scelto per la veglia è: “Nel disagio della sanità la Chiesa di Cristo prega e supplica, ama e soffre per una degna sanità pubblica”.



Un momento di unità e riflessione, dunque, per affidare alla preghiera le difficoltà dell’ospedale Vittorio Emanuele e chiedere una sanità pubblica più dignitosa e vicina ai cittadini.