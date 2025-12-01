"Quello che stiamo facendo in città va portato nel modello regionale", Di Paola: "Sindaco perno, nessun caso Morselli"

Non mostra troppe titubanze quando il tasto è quello di un'eventuale verifica interna alla coalizione del sindaco e non solo. Di Paola pare intenzionato a rafforzare gli argini del suo gruppo locale

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato che in settimana arriva in aula consiliare “è un risultato che avrà eco regionale”, dice il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, tra i principali sponsor politici del “modello Gela”. “Stiamo dimostrando, in città, che facendo squadra si possono ottenere risultati record – spiega – sfido chiunque, con i problemi generati dal dissesto e con un organigramma comunale ai minimi, ad arrivare in un anno e mezzo al bilancio stabilmente riequilibrato”. Per Di Paola, che non pare aver maturato nessuna forma di tensione a seguito della vicenda Giorrannello, il modello gelese “deve essere ribaltato in Regione”. “Se riusciremo a mettere da parte i tanti io e a fare gioco di squadra, penso che anche i siciliani potranno darci riscontri – aggiunge – il problema atavico del centrosinistra è sempre stato quello di preoccuparsi esclusivamente della corsa alla candidatura a presidente. Invece, bisogna superare questo deficit atavico. Lavoriamo di squadra”. Di Paola, venerdì, sarà all'iniziativa gelese organizzata da Controcorrente e da PeR, con i due riferimenti regionali, il parlamentare Ars Ismaele La Vardera e il segretario regionale di “Progressisti e rinnovatori” Miguel Donegani. “Voglio fare un ragionamento ampio – continua Di Paola – tutti quelli che un anno fa hanno aderito all'agorà, oggi sostengono il “modello Gela”. Questo vale per l'assessore Franzone e per il suo gruppo. “PeR” ha già supportato il sindaco alle provinciali. Italia Viva è all'opposizione del governo cittadino ma mi pare che ci siano elementi di condivisione. Ripeto, in città stiamo costruendo una squadra che dà risultati pratici, come nel caso del bilancio”. Il vicepresidente Ars, che domani sarà impegnato nella discussione della mozione di sfiducia al presidente Schifani, non mostra troppe titubanze quando il tasto è quello di un'eventuale verifica interna alla coalizione del sindaco e non solo. “Io seguo ciò che dice il sindaco – sottolinea – è lui il perno della coalizione. Però, la stella cometa deve sempre essere la città. Il campo progressista puro? E' giusto ragionare in questa prospettiva ma non dimentichiamo che ci sono pezzi di centrodestra che stanno man mano lasciando quell'ambito politico. Vanno valutate le persone”. Infine, Di Paola pare intenzionato a rafforzare gli argini del suo gruppo locale, dopo l'adesione del consigliere comunale Massimiliano Giorrannello. “Il rapporto con gli assessori? E' ottimo con tutti – conclude – non c'è mai stato un problema con l'assessore Romina Morselli”.

In foto il vicepresindente Ars Nuccio Di Paola